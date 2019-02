MSC Zoe verloor geen 291 maar 345 zeecontainers

Er liggen veel meer zeecontainers bij de Wadden dan aanvankelijk gedacht. Begin januari verloor het containerschip MSC Zoe zeker 345 stuks in een storm. Het getal dat tot dusver werd genoemd was 291.

De informatie komt van rederij MSC, die Rijkswaterstaat hierover heeft geïnformeerd. Dat kon nu pas omdat voor een goede inventarisatie eerst de resterende containers van het schip moesten worden gehaald in Bremerhaven en Gdansk.

Na de storm stonden de overgebleven containers op het schip schots en scheef. Daardoor was een precieze inschatting hoeveel containers er over waren onmogelijk, zegt de rederij. Het aantal containers waarin gevaarlijke stoffen zaten is niet veranderd.

Kapotte netten

Een groot deel van de overboord geslagen containers is inmiddels gelokaliseerd. Een deel van de vracht is aangespoeld op de Waddeneilanden.

Garnalenvissers bij de eilanden hebben veel last van de containers. Regelmatig treffen ze inhoud van de containers aan in hun netten. Ook gaan de netten kapot.

Eerder maakten we een video hoe het verlies van containers in z'n werk ging, toen werd er nog gedacht dat het om 277 containers ging: