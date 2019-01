Rederij wil alle opruimkosten overboord geslagen containers betalen

Rederij MSC is bereid alle kosten te vergoeden die worden gemaakt om het afval door de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe op te ruimen. Dat laat de rederij weten in een persbericht.

MSC Zoe verloor zeker 270 zeecontainers tijdens zwaar weer in de nacht van dinsdag op woensdag, toen het bovenlangs de Waddeneilanden voer op weg naar de Duitse stad Bremerhaven. De volgende ochtend waren de stranden van de Waddeneilanden bezaaid met spullen uit de containers.

Aansprakelijk gesteld

Gisteren stelden Rijkswaterstaat en de Waddeneilanden de rederij, die in Zwitserland is gevestigd, aansprakelijk voor het verlies en de berging van de containers en hun inhoud. Er is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het incident. Dat wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De rederij heeft zelf ook al bergingspartijen in de arm genomen om te helpen met het opruimen. Het bedrijf laat weten dat het zal doorgaan met de zoekactie "tot de laatste container is gevonden". Ook zullen de Duitse en Nederlandse stranden waar spullen uit de containers zijn aangespoeld voor langere tijd in de gaten worden gehouden.

Het is nog onduidelijk hoeveel containers er precies van boord zijn gevallen van het schip. Er zijn 22 containers aangespoeld op de Waddeneilanden. Mogelijk ligt een groot deel van de vermiste containers op de zeebodem.