Rederij MSC Zoe aansprakelijk gesteld door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt de rederij van containerschip MSC Zoe aansprakelijk voor het verlies en de berging van de 270 gezonken en aangespoelde zeecontainers en hun inhoud. Er is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de overboord geslagen containers bij de Waddeneilanden.

De Kustwacht meldt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Onderzocht wordt hoe het schip zoveel containers heeft kunnen verliezen en of dat het gevolg is van strafbaar handelen.

MSC heeft een aantal bergingspartijen in de arm genomen die gaan helpen met opruimen, meldt de rederij in een persbericht. Ook neemt het in overleg met zijn verzekeraar en Rijkswaterstaat een aantal bergingscontracten over van lokale overheden.

De zeecontainers kantelden van de MSC Zoe, toen het schip in de nacht van dinsdag op woensdag bovenlangs de Waddeneilanden voer op weg naar het Duitse Bremerhaven. De volgende ochtend waren de stranden van de Waddeneilanden bezaaid met spullen uit de containers.

Gevaarlijke stof

Containers waren gevuld met auto-onderdelen, koelkasten, speelgoed en meubels. Ook zat er in een of meer containers het potentieel gevaarlijke benzoyl-peroxide. Daarvan zijn nu in ieder geval twee zakken aangespoeld.

In totaal zijn 35 containers gevonden, drijvend in zee of aangespoeld op het strand. Waarschijnlijk liggen veel containers op de bodem van de zee. Die worden opgespoord met een met sonar uitgerust schip.

Gisteravond zei de burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, in talkshow Jinek dat ze namens de eilanden een "pittige brief" hebben gestuurd: