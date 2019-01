Exacte aantal verloren zeecontainers nog onduidelijk; vissers zoeken mee

De Duitse kustwacht heeft vanwege slecht zicht en 5 meter hoge golven moeite de twintig containers te bergen die zijn gevonden in Duitse wateren.

In Nederland zijn vissers druk bezig drijvend afval op te ruimen. Acht garnalenkotters gebruikten vanochtend hun netten om de zee ten westen van Schiermonnikoog schoon te maken.

Ze moesten daar wel eerst toestemming voor vragen, omdat het formeel verboden is te vissen in het gebied vanwege de schade die een container zou kunnen aanrichten aan een kotter. Het is voor de vissers in ieder geval een opmerkelijke werkdag: "Ze halen vooral My Little Pony-speelgoed uit het water", aldus de Veiligheidsregio Fryslân-woordvoerder.