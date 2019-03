Yago Riedijk over zijn jaren bij IS: het mooie plaatje klopte niet

"Islamitische Staat beweerde dus echt een staat te zijn voor de mensen. Ze wilden goed voor de mensen zorgen. Ze boden het hele pakketje. Je wordt gehersenspoeld. Op internet maken ze er een mooi plaatje van. Uiteindelijk bleek dat dus niet waar te zijn", zegt Riedijk.

Hij erkent wel dat hij ook een strijder was voor de terreurbeweging, in Kobani, maar zegt tegen de krant dat hij daar niet echt heeft gevochten. "Ik raakte gewond voordat we konden beginnen met strijden. Een bombardement. Kneuzingen. Van spieren denk ik. Een paar maanden heb ik toch wel op bed gelegen." Jongens die weigerden te vechten, zijn vastgezet in een gevangenis.

Van de gruwelijkheden van IS had hij naar eigen zeggen geen weet toen hij zich aansloot. Daar voegt hij tegenover de krant aan toe: "Ja, het is oorlog. In een oorlog gebeuren dingen die niet horen te gebeuren. Bloedverspilling van onschuldigen en dergelijke, daar had ik geen benul van." Executies zou hij nooit gezien hebben. "Maar wel de afloop, want ze laten het lijk daar. Voor de mensen, om te zien."

'Opgepakt'

Daarmee spreekt hij tegen wat hij tegen de Britse nieuwszender Sky News zegt. In dat interview zegt hij dat hij de beweging, ook de gruwelijkheden, wel steunde: "Dat moest wel. Als je een negatieve houding hebt tegenover IS, is dat heel gevaarlijk. Dan zien ze je als een rebel en zullen ze je oppakken. Dan zullen ze je waarschijnlijk martelen. Mogelijk zullen ze je zelfs vermoorden."

Riedijk zegt op een gegeven moment in Raqqa gevangen te zijn gezet door IS, wanneer precies is onduidelijk. Naar eigen zeggen werd hij onterecht verdacht van spionage voor de Nederlandse overheid. Over de duur van zijn gevangenschap zegt hij tegen Sky News dat het ging om vier maanden, tegen de Volkskrant zegt hij dat het ging om zeven maanden.

Verder suggereert hij in de cel een zwaar leven te hebben gehad. "Daar denk ik liever niet aan terug. Maar het heeft maanden geduurd voordat mijn armen weer werkten. En ik kon amper lopen." Hij zegt fysiotherapie te hebben gekregen om van de pijn af te komen. Na zijn gevangenschap werd hij in de gaten gehouden, wat ontsnappen volgens hem bemoeilijkte.

Slaven

De Arnhemmer zegt dat hij vijf of zes Nederlandse mannen kende in Baghouz. Een van hen zou zijn gezin weggestuurd hebben. De rest zou er nog zijn, met hun gezin. Ook zou hij in Syrië een inmiddels overleden Nederlands IS-lid hebben gekend met een slaaf. Zelf zegt hij nooit slaven te hebben gehouden.

Zijn veroordeling, zes jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, noemt hij een bittere pil. Wel zou hij spijt hebben. "Hoe kan ik geen spijt hebben? Ik heb jaren van mijn leven weggegooid. Mijn ouders, familie, ik heb iedereen pijn en verdriet gebracht." Andere Nederlanders zouden onverschilliger zijn over het vonnis tegen hen, denkt hij. "Die willen blijven", citeert de Volkskrant Riedijk.