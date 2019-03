De 27-jarige Syriëganger Yago Riedijk uit Arnhem wil samen met zijn 19-jarige vrouw en pasgeboren zoon terug naar Nederland. De Nederlander, die vastzit in een Koerdisch kamp in Syrië, zegt dat in een interview met de BBC. Het is voor het eerst dat hij voor een camera zijn verhaal doet.

De Britse omroep legt de focus van het gesprek vooral op het huwelijk met de uit Londen afkomstige Shamima Begum. Riedijk trouwde op zijn 23ste met de toen 15-jarige Begum. De bruiloft was enkele dagen nadat het meisje in het door Islamitische Staat uitgeroepen kalifaat in Syrië was aangekomen.

"Ja, ze was erg jong en het was misschien beter geweest om te wachten", zegt R. tegen de BBC. "Maar ze koos ervoor om met mij te trouwen en ik met haar." Begum zit ook vast in een Syrisch vluchtelingenkamp in Koerdisch gebied. Twee weken geleden is ze bevallen van een zoon, Riedijk is de vader.