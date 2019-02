IS-bruid raakt de Britse nationaliteit kwijt

Een Britse vrouw die zich op haar 15e aansloot bij terreurgroep IS in Syrië, raakt haar Britse nationaliteit kwijt. Bronnen rond de regering zeggen dat dit mogelijk is omdat ze in aanmerking komt voor het staatsburgerschap van een ander land. De vrouw, Shamima Begum, is nu 19.

De advocaat die haar familie bijstaat, zegt dat die teleurgesteld is en hij zal alles in het werk stellen om de beslissing terug te draaien. Begum verliet Londen in 2015 met twee schoolvriendinnen en wil nu terugkeren.

Ze werd vorige week door journalisten van The Times gevonden in een Syrisch vluchtelingenkamp, nadat bekend was geworden dat ze Baghouz had verlaten, het laatste Syrische bolwerk. Ze zei toen dat ze terug naar huis wilde om te bevallen. Afgelopen weekend beviel ze van een zoon.

In het interview zei ze dat ze geen spijt heeft van haar tijd in Syrië en dat ze nog twee kinderen had gekregen, die allebei zijn overleden.

Tegen een verslaggever van Sky News zei ze afgelopen weekend dat ze geen idee had waar ze aan begon, toen ze vertrok: