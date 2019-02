'Burgers uit laatste Syrische IS-bolwerk weggehaald'

In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk geëvacueerd, heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting de plaats Baghouz zien rijden, de enige plaats die IS-strijders nog in handen hebben.

De SDF ziet het scheiden van burgers en IS-strijders als een belangrijke voorwaarde voor het veroveren van Baghouz. Daar zouden zich nog honderden IS-strijders verschansen. De plaats en het omliggende gebied worden door de SDF belegerd, gesteund door de Amerikanen.

De Verenigde Naties zijn zeer bezorgd over het lot van de ongeveer 200 families die in Baghouz tussen de militanten vastzitten. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet zei eerder dat IS' ers vrouwen en kinderen verhinderen om de plaats te ontvluchten.

Idlib

Niet alleen over Baghouz, maar ook over andere plaatsen in Syrië waar nog wordt gevochten zijn er zorgen, zoals de noordwestelijke provincie Idlib. Bachelet heeft de strijdende partijen opgeroepen om de burgers in Idlib te ontzien bij het plannen en uitvoeren van militaire operaties.

De afgelopen jaren zijn geregeld vanuit andere delen van het land mensen naar Idlib geëvacueerd. Het is nu het laatste bolwerk van tegenstanders van president Assad. "Grote aantallen burgers, inclusief honderdduizenden ontheemden, leven in Idlib en Noord-Aleppo in ondraaglijke omstandigheden", stelt Bachelet.

Vandaag zouden vier mensen zijn gedood toen een bakkerij in Khan Sheikhoun in Idlib werd bestookt door regeringstroepen. In april 2017 was er een gifgasaanval op die plaats. Vele tientallen mensen kwamen om.