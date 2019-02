Koerden optimistisch bij 'laatste' veldslag, maar IS blijft onvoorspelbaar

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben de afgelopen twee dagen 41 posities van terreurgroep IS ingenomen en veel van de vestingen van de strijders verwoest. Dat zegt een woordvoerder van de voornamelijk Koerdische strijdkrachten over het 'laatste offensief tegen IS', dat dit weekend begon in het oosten van Syrië, bij het dorp Baghouz.

Correspondent Marcel van der Steen was eind vorige week nog in Baghouz en sprak daar met troepen. "Het zal heel snel kunnen gaan. Ik sprak gisteren een strijder aan de frontlinie en die zei dat er nog een dag of drie à vier nodig was. Misschien is dat realistisch, maar het kan ook dat IS zich letterlijk ingraaft, zoals we ook in Mosul zagen. Daar duurde de laatste strijd om het laatste stukje ook nog heel lang."

Toch zeggen de strijders tegen Van der Steen dat hun inschattingen optimistisch zijn. "We hadden het gisteren over ongeveer 5 vierkante kilometer territorium dat nog in handen was van IS. Daar is vannacht al twee vierkante kilometer afgesnoept. De vraag is vooral of het een strijd van straat tot straat zal worden, dat IS zich blijft verzetten en doodvecht. Dat is nu nog moeilijk in te schatten."

Vooralsnog lijkt IS niet in staat militair een antwoord te bieden op de slagkracht van de Syrische Democratische Strijdkrachten, zeggen althans bronnen aan het front. Zo zegt de SDF dat eerder vandaag nog een tegenoffensief van IS is afgeslagen bij Baghouz. De voornamelijk Koerdische strijders krijgen onder meer luchtsteun van de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen IS.

Correspondent Marcel van der Steen ging naar Baghouz, waar vrouwen en kinderen die het kalifaat ontvluchtten werden opgepikt: