VS schrapt militaire oefeningen met Zuid-Korea

De VS schrapt grootschalige militaire oefeningen met Zuid-Korea. Het Pentagon hoopt dat hierdoor de spanning op het Koreaanse schiereiland zal afnemen en diplomatie een betere kans maakt.

Elk voorjaar deden 10.000 Amerikaanse militairen en 300.000 Zuid-Koreanen mee aan de oefeningen, waarbij ook bommenwerpers, onderzeeƫrs en marineschepen werden ingezet. Hoewel de manoeuvres een defensief karakter hadden, zag Noord-Korea ze als voorbereidingen voor een invasie.

Noord-Korea beantwoordde de gesimuleerde gevechtshandelingen met eigen oefeningen. Ook was de veronderstelde provocatie wel eens aanleiding tot rakettesten of ander wapengekletter van Pyongyang.

Vorig jaar blies president Trump de gezamenlijke oefeningen al af, in aanloop naar de eerste top met de Noord-Koreaanse leider Kim. Hoewel afgelopen week een tweede top met Kim zonder akkoord werd afgesloten, doet het Witte Huis nu deze handreiking.

Te duur

President Trump had eerder al gezegd de oefeningen te duur te vinden. "Het is heel, heel duur; daar moeten we eens over nadenken", herhaalde hij afgelopen week op een persconferentie na de gesprekken met Kim in Hanoi.

In Zuid-Korea zijn nog altijd zo'n 30.000 Amerikaanse militairen gelegerd, een overblijfsel van de Koreaanse Oorlog uit de jaren 50. Dat conflict eindigde met een wapenstilstand, een vredesverdrag werd nooit getekend.