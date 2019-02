Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisiesongfestival vanwege een conflict tussen zangeres Maruv en de publieke omroep van het land.

De ruzie is politiek geladen. De 27-jarige Anna Korsun, die optreedt onder de artiestennaam Maruv, won afgelopen zondag de nationale voorronde voor het Songfestival. Direct na de winst kwam ze onder vuur te liggen van politici, omdat ze regelmatig optreedt in Rusland. Die optredens zijn controversieel, omdat Rusland de separatisten in Oost-Oekraïne steunt en in 2014 het Krim-schiereiland annexeerde.

Censuur

De Oekraïense omroep UA:PBC wilde daarom dat Korsun een contract zou ondertekenen, dat het haar tijdelijk zou verbieden om in Rusland op te treden. Maruv noemde het contract "censuur" en weigerde te tekenen.

"Ik ben een Oekraïens staatsburger, die hier belasting betaalt en ik houd van dit land met heel mijn hart", schreef ze op Facebook. "Maar ik weiger leuzen uit te dragen en mijn deelname te gebruiken voor de eer en glorie van onze politici."

Keuze van de kijker

Volgens de omroep is de deelnemer aan het Songfestival een culturele ambassadeur voor het land. UA:PBC heeft nog geprobeerd andere artiesten te polsen voor het Songfestival, maar die weigeren Korsun te vervangen. Daarop besloot UA:PBC de hele deelname te schrappen "uit respect voor de keuze van de kijker".

Voor Nederland doet Duncan Laurence mee aan het Songfestival. Op donderdag 16 mei staat hij in de tweede halve finale.

Maruv zou in Israël optreden met haar Siren Song: