Duncan Laurence in tweede halve finale van Eurovisiesongfestival

Singer-songwriter Duncan Laurence vertegenwoordigt Nederland in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. De loting was vanmiddag in Tel Aviv, in Israƫl, waar de 64e editie van het liedjesfestijn wordt gehouden.

De eerste halve finale is op dinsdag 14 mei en de tweede op donderdag 16 mei. De finale volgt op zaterdag 18 mei.

De 24-jarige Duncan Laurence treedt op in de tweede helft van de tweede halve finale, samen met onder anderen de vertegenwoordigers van Macedoniƫ, Noorwegen, Rusland, Letland. In de eerste helft komen die avond Zweden, Ierland, Oostenrijk en Ierland in actie.