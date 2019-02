De Nederlandse staat heeft inmiddels een belang van 14,0 procent van de aandelen van Air France-KLM in handen. Minister Hoekstra meldt dat het kopen van nieuwe aandelen daarmee is gestopt.

Gisteren maakte het kabinet bekend dat het is gaan deelnemen in de holding Air France-KLM om zo meer invloed te kunnen uitoefenen op ontwikkelingen bij het bedrijf.

Tot gisteren had de staat 12,68 procent van de aandelen verworven en het kabinet kondigde aan dat het wilde doorgaan tot zo'n 14 procent. Met de aankopen van vandaag is dat percentage dus bereikt. Volgens Hoekstra is met de aankopen in totaal 744 miljoen euro gemoeid.

Met de aankoop heeft Nederland niet meteen hetzelfde stemrecht als Frankrijk, dat 14,3 procent van de aandelen in bezit heeft. Frankrijk houdt de komende twee jaar volgens de Franse wet meer stemrecht, omdat het al langer aandeelhouder is. Over twee jaar is de invloed van Frankrijk en Nederland vrijwel even groot.

Het aandeel Air France-KLM verloor vandaag op de Amsterdamse beurs bijna 12 procent van de waarde en sloot op 11,23 euro. De Fransen vinden dat Nederland met zijn belang de waarde van het aandeel heeft aangetast.

Geïrriteerd

In Frankrijk is geïrriteerd op de Nederlandse deelname in Air France-KLM gereageerd. Hoekstra zal vrijdag in Parijs zijn Franse collega Le Maire nadere uitleg geven.

Kijk hier naar de reactie de Franse president Macron en naar het standpunt van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra: