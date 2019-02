Nederland neemt belang in holding Air France-KLM

De Nederlandse staat is deel gaan nemen in de holding Air France-KLM. Dat heeft minister Hoekstra van Financiƫn gezegd op een ingelaste persconferentie in Den Haag. Op die manier wil hij rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op ontwikkelingen bij het bedrijf, waar ook KLM deel van uitmaakt.

Inmiddels heeft de staat 12,68 procent van de aandelen van de holding in handen. Hoekstra wil dat nog verder uitbreiden, totdat het Nederlandse aandeel net zo groot is als dat van de Franse staat.

Bekijk hier hoe Hoekstra het besluit bekendmaakte: