Fiets, openbaar vervoer of hotel verplicht voor Formule 1-kaartje Zandvoort

Als de Formule 1 in 2020 daadwerkelijk naar Zandvoort komt, kunnen toeschouwers alleen een toegangskaartje kopen als ze met de fiets komen, met het openbaar vervoer of gebruik maken van een hotelovernachting.

Daarmee wil de organisatie grote opstoppingen op de wegen rond de badplaats - een veel gehoord kritiekpunt op het evenement - zoveel mogelijk te voorkomen.

Zeker geen losse kaartjes

"We willen niet dat mensen met losse kaartjes komen en dan maar kijken waar ze gaan parkeren. Dat willen we per se niet", zei Erik Lievers bij een door D66 georganiseerde discussieavond in Haarlem over de Formule 1 in Zandvoort. Hij is strategisch adviseur van het evenement.