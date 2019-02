Kabinet geeft geen geld voor Formule 1 in Nederland

Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Minister Bruins schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig en niet gerechtvaardigd vindt.

De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met circuit Zandvoort om de Grand Prix vanaf volgend jaar drie jaar lang daar te houden.

Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit, eigendom van prins Bernard junior, het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 7 miljoen euro. Later werd dat bedrag teruggebracht tot 5 miljoen per jaar.

Hoge ticketopbrengst

Bruins gaat dus geen belastinggeld uitgeven aan de Formule 1 in Nederland. "Gezien de impact van de GP Formule 1 zijn er voldoende mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om hieraan een financiële bijdrage te leveren en daar voordeel uit te halen. Ook is een hoge ticketopbrengst te verwachten."

Ook sluit de Grand Prix niet voldoende aan bij het sportbeleid van het kabinet, dat vooral gericht op brede deelname aan sporten en bewegen.

Als Zandvoort in 2020 daadwerkelijk de Grand Prix wil organiseren, moet de begroting uiterlijk 31 maart dit jaar rond zijn. In april wordt de kalender bepaald.

Wel faciliterend

Bruins wil wel in faciliterende zin bijdragen aan de komst van de Formule 1 naar Nederland. Hij denkt daarbij aan vergunningen, belastingen en infrastructuur.

Naast Zandvoort is ook Assen nog in de race om de Grand Prix te organiseren. Het TT-circuit in de Drentse hoofdstad heeft het kabinet niet om financiële steun gevraagd.