Dna-test voor je baby: leuk kraamcadeau of risico?

Waar de test voor veel nieuwsgierige ouders een uitkomst kan zijn, reageren deskundigen terughoudend. Volgens Marc van Mil, universitair hoofddocent Biomedische Genetica aan de Universiteit Utrecht, is de techniek achter dit soort commerciële dna-tests betrouwbaar, maar de conclusies die eraan worden verbonden minder.

Zo claimen bedrijven allerlei zaken over iemands leven te kunnen voorspellen, bijvoorbeeld of iemand een denker of doener wordt. "Er zijn goede onderzoeken gedaan, maar dat ze proberen te voorspellen wat het beste bij jou, of je kind, zou passen, daarvoor is de wetenschappelijke basis zo dun. Wees heel kritisch op de voorspellende waarde van deze testen." Het bedrijf van Bast zegt zelf overigens "dat de wetenschappelijke bewijskracht hoog is".

Iets juist niet weten

Ook vindt Van Mil het bezwaarlijk dat er nu een test speciaal voor baby's in de markt wordt gezet. "Dat vind ik een groot ding. Artsen met genetica als specialisatie zijn bezig met het recht om niet te weten. Je vertelt mensen pas iets als ze aangeven iets te willen of moeten weten. Bij baby's kan dat niet, want zij kunnen dit zelf niet zeggen."

Marieke van Dooren, medisch specialist klinische genetica bij het Erasmus MC, sluit zich bij hem aan. "Hoe onschuldig het ook lijkt, zo'n test kan heel kwalijk zijn. Ouders kunnen hun kind in een bepaalde richting gaan sturen op basis van een resultaat uit een test." Ze wijst er met klem op dat ook omgevingsfactoren invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en dat niet alles in dna vastligt. "Je kunt niet alles uit het dna halen."