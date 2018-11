De zin en onzin van commerciële dna-tests

Afkomst

Nuttig? "Vooral erg leuk", vindt Van Mil. "Het kan verrassend zijn om te achterhalen waar je voorouders vandaan komen.

Betrouwbaar? "De globale inschatting van de werelddelen waar je verre voorouders vandaan kwamen klopt meestal wel. De gedetailleerdere informatie over regio's en landen kan per bedrijf anders uitvallen. Ieder bedrijf heeft namelijk zijn eigen database waarmee je vergeleken wordt. Je dna wordt dus wel goed afgelezen, maar de interpretatie verschilt per bedrijf."

Voor deze tests wordt veel geadverteerd, zowel online als op tv. Bedrijven spelen in op de nieuwsgierigheid van mensen naar hun afkomst, of ze bijvoorbeeld Europese, Aziatische of Afrikaanse voorouders hebben. "Stambomen hebben mensen altijd al geïnteresseerd, de groeiende mogelijkheden van dna-onderzoek geven hier een nieuwe impuls aan", zegt Van Mil.

"De uitkomst kan tot heel positieve, maar ook lastige situaties leiden. Zo zijn er gevallen geweest waarbij adoptiekinderen door dit soort tests hun biologische familie wisten te achterhalen. Of klanten die er achter kwamen dat zij niet verwant waren aan een van beide ouders."

Verwantschap

Nuttig? "Voornamelijk voor families die twijfelen aan hun verwantschap."

Betrouwbaar? "Hoe meer verschillende locaties op de chromosomen onderzocht worden, hoe groter de betrouwbaarheid. Een van de aanbieders geeft aan dat bij het onderzoeken van 25 locaties er een betrouwbaarheid is van 99,9999 procent."

Als je wil weten of je broer wel echt je broer is of je vader wel echt je vader, dan kun je een verwantschapstest doen. Mensen doen dit voor hun eigen gemoedsrust of voor juridische doeleinden (zoals de koning van België). "Bij deze variant moet het dna-materiaal worden afgenomen door een onafhankelijke partij (in principe een huisarts of verpleegkundige)", zegt Van Mil.

"Een verwantschapstest kun je doen door speeksel af te nemen, maar ook prenataal testen is mogelijk. Zo kun je vanaf de negende week van de zwangerschap een vaderschapstest doen. Uiteraard kunnen deze tests grote emotionele gevolgen hebben. Hierbij is het aan te raden om professionele hulp in te schakelen."