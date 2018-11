Bedrijf deed foutieve dna-test op borstkanker, artsen stappen naar Inspectie

Artsen van de Vereniging Klinische Genetica Nederland hebben bij de Inspectie Gezondheidszorg een melding gedaan over een commerciële aanbieder van dna-tests. Een vrouw die een hoge kans had om borstkanker te krijgen, had bij een test van de commerciële aanbieder ten onrechte te horen gekregen dat ze juist een verlaagde kans op borstkanker heeft.

De 38-jarige Dorien had jaren geleden al via het ziekenhuis haar dna laten testen, omdat zowel haar moeder als tante borstkanker kreeg. Uit die test bleek dat ze tussen de 60 en 80 procent kans had om ooit borstkanker te krijgen. Onlangs liet ze zich opnieuw testen door het Nijmeegse bedrijf iGene. Ze is docent biologie en was nieuwsgierig naar de resultaten van zo'n commerciële test, ook om die in een les te gebruiken.

'Fors lagere kans'

iGene vraagt zo'n 200 euro voor zo'n onderzoek en zegt het risico op allerlei ziektes via dna-analyse te meten. Volgens de test van iGene had Dorien juist een verlaagde kans op borstkanker, 34 procent lager dan gemiddeld. Haar kans op eierstokkanker was volgens iGene gemiddeld, terwijl die in werkelijkheid juist hoog was.

"Dit is misleidend en vind ik absoluut niet kunnen", zegt Dorien over de test. "Stel, iemand kiest er bewust voor om borstkanker binnen de familie op deze manier te checken, anoniem en betaalbaar. Dan loopt ze dus het risico op uitgezaaide borstkanker, terwijl ze zich veilig waant."

Maar deel van gen getest

Wat verklaart het verschil tussen de ziekenhuistest en de test van iGene? Vanwege de kosten test het bedrijf maar een klein deel van de genen die iets zeggen over de kans op borstkanker en eierstokkanker. Wie in de app van het bedrijf bij het borstkankerresultaat nog een paar keer doorklikt, komt uiteindelijk bij de 'kleine lettertjes' terecht, waarin dat wordt erkend: "Een negatieve BRCA-uitslag geeft slechts informatie over de 50 bestudeerde mutaties en dus geen zekerheid over het hele gen." Volgens iGene bekijken ze de 50 belangrijkste mutaties, met de meest voorspellende waarde.

Er zijn bijna 3000 mutaties bekend op het BRCA-1 en BRCA-2 gen die iets zeggen over de kans op borstkanker. Ziekenhuizen testen deze borstkankergenen helemaal en deze laboratoria moeten aan allerlei kwaliteitseisen voldoen en worden hierop getoetst.