Negen mannen geëxecuteerd voor aanslag op Egyptische aanklager

De negen veroordeelden waren vermoedelijk leden van de Moslimbroederschap. De Egyptische autoriteiten denken dat de Moslimbroederschap en Hamas achter de aanslag zaten. Deze organisaties hebben alle betrokkenheid ontkend.

De Moslimbroederschap werd in 2013 in Egypte verboden, nadat de organisatie na de val van president Mubarak de verkiezingen had gewonnen. Leiders en aanhangers van de Moslimbroederschap zijn sindsdien massaal gearresteerd en gevangengezet.

Amnesty International probeerde de executie gisteren tegen te houden. "De doodstraf is een uiterst wrede, onmenselijke straf", zei Najia Bounaim van de mensenrechtenorganisatie. "Het is onrechtvaardig om mensen te veroordelen die mogelijk door marteling zijn afgedwongen." Sommige veroordeelden zeiden dat ze via marteling tot een bekentenis werden gedwongen.