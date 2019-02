Onderzoekers brengen 300.000 sterrenstelsels in kaart

"Met LOFAR hopen we dus een antwoord te geven op de fascinerende vraag waar zwarte gaten vandaan komen", vertelt de onderzoeker. "We weten dat er heel veel sterrenstelsels zijn, met een zwart gat in het midden. Met LOFAR kunnen we die bijzonder goed zien."

Een deel van de telescopen staat in Drenthe, verspreid over 38 velden. Door middel van antennes communiceren de telescopen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. "Door al die data te combineren kunnen we een stukje van de hemel in kaart brengen", vertelt de wetenschapper.