EU blijft erbij: we nemen IS-strijders niet terug

Trump riep de Europese landen zaterdag op om meer dan 800 in Syrië gevangengenomen Europese IS'ers terug te halen en te berechten. Het alternatief is volgens hem dat ze na het vertrek van de Amerikanen uit Syrië op vrije voeten komen en mogelijk ongecontroleerd, op eigen houtje naar Europa terugkeren. De IS'ers zitten overigens overwegend vast in kampen die onder controle staan van de Koerden, die steun krijgen van de VS.

"De uitlatingen van de president leiden niet tot een ander standpunt", zei Blok. Berechting in Irak is volgens hem ook geen optie. "In Irak geldt namelijk de doodstraf. Pas op het moment dat ze de doodstraf afschaffen, kan Nederland gaan samenwerken met het land."

Duitsland en Frankrijk

"Het is niet gemakkelijk wat de VS van ons vraagt", zei Bloks Duitse collega Maas. "Deze mensen kunnen alleen naar Duitsland komen als we er zeker van zijn dat we ze meteen kunnen opsluiten. Dat kan nu niet worden gegarandeerd."

Ook Frankrijk, dat eerder bereid leek om Franse IS'ers te laten terugkeren en te berechten, is niet van plan naar Trump te luisteren. "Op dit moment reageren we niet op Trumps eisen", zei minister van Justitie Belloubet. "Door de Amerikaanse terugtrekking is een nieuwe geopolitieke situatie ontstaan", zei ze. "Vooralsnog veranderen we ons beleid niet."