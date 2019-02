Livni verlaat Israëlische politiek: 'Vrede is een vies woord geworden'

De voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni stapt uit de politiek. "Ik verlaat de politiek maar ik zal Israël de hoop op vrede niet laten opgeven", zei ze op een persconferentie in Tel Aviv.

"Duidelijke stellingnames hebben kennelijk een prijs", lichtte ze in tranen haar besluit toe. "De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest, voor mij en voor de zaken waarin ik geloof. Vrede is een vies woord geworden."

Livni was minister van Buitenlandse Zaken tussen 2006 en 2009, onder premier Olmert. In brede kring genoot ze waardering vanwege haar rol als hoofdonderhandelaar met de Palestijnen.

Duif

'Duif' Livni was voorstander van een tweestatenoplossing, waarbij zowel Israël als de Palestijnen een onafhankelijke staat hebben op het grondgebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.

Toen het kabinet-Olmert viel en er verkiezingen kwamen, was Livni een van de grootste kanshebbers op het premierschap. Haar Kadima-partij werd weliswaar de grootste, maar het lukte haar niet een coalitie te vormen. In 2012 verliet ze Kadima en richtte ze een nieuwe partij op, Hatnuah ('De Beweging').

Verkiezingen

Hatnuah werd de laatste tijd steeds minder populair. Volgens recente peilingen gaat de partij bij de Knesset-verkiezingen op 9 april waarschijnlijk de kiesdrempel niet halen.

Om daar wel kans op te maken, moeten linkse partijen en het midden een stevig blok gaan vormen, zegt correspondent Arlene Gelderblom. Dat is Livni niet gelukt. De rechtse Likud-partij van premier Netanyahu, die mogelijk binnenkort wordt vervolgd voor corruptie, doet het goed in de peilingen.

"Netanyahu weet zich opnieuw met succes neer te zetten als de enige politicus die Israël veilig kan houden", zegt Gelderblom. "Bij de Israëlische verkiezingen gaat het uiteindelijk om wie veiligheid kan garanderen. Of je nu links, rechts of midden bent, veiligheid is voor veel Israëliërs het belangrijkste thema."