Netanyahu wil kroongetuigen spreken in eigen corruptiezaak

De Israëlische premier Netanyahu wil drie kroongetuigen in de corruptiezaak tegen hem spreken. En die ontmoeting moet wat hem betreft live op televisie te zien zijn. Dat zei Netanyahu in een tv-toespraak, die op prime time op de Israëlische televisie werd uitgezonden.

"Waar zijn ze bang voor? Wat hebben ze te verbergen?", zei Netanyahu over zijn ex-medewerkers die tegen hem getuigen. Hij herhaalde dat hij onschuldig is.

Volgens Netanyahu verloopt het corruptie-onderzoek tegen hem niet eerlijk. Hij heeft naar eigen zeggen twee keer gevraagd om de kroongetuigen te mogen spreken, maar dat zou beide keren zijn afgewezen. Ook zouden getuigen met ontlastende verklaringen door de politie zijn genegeerd.

De toespraak was door medewerkers van Netanyahu aangekondigd als een "dramatische aankondiging", wat tot veel speculaties leidde. Het was al wel duidelijk dat het over de corruptiezaak zou gaan, maar niet wat Netanyahu daarover zou gaan zeggen.

Verkiezingen vervroegd

Twee weken geleden besloot Netanyahu de parlementsverkiezingen, die gepland stonden voor november 2019, te vervroegen naar 9 april. Officieel gebeurde dat vanwege onenigheid binnen zijn coalitie over dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden. Maar algemeen werd aangenomen dat de corruptiezaak de eigenlijke reden was.

De aanklager moet nog besluiten of hij Netanyahu gaat vervolgen, maar de kans dat hij dat op korte termijn doet wordt ingeschat als kleiner als er verkiezingen voor de deur staan. Het proces zou dan een te politieke lading krijgen.

Door de verkiezingen te vervroegen naar 9 april, hoopt Netanyahu dat de aanklager pas daarna met een beslissing komt. De premier kan dan de komende maanden rustig werken aan zijn herverkiezing - in de peilingen staat hij er goed voor.

Drie onderzoeken

Er lopen drie corruptie-onderzoeken tegen Netanyahu, waarvan er zeker één tot vervolging lijkt te gaan leiden. Dat is de zogenoemde Bezeq-zaak, ook wel bekend als Case 4000. Bezeq is het grootste telecombedrijf van Israël, eigendom van Shaul Elovitch, die ook de eigenaar is van de nieuwswebsite Walla.

Netanyahu zou Bezeq voordelen hebben gegeven in ruil voor positieve berichtgeving door Walla. Medewerkers van de premier zouden zich door die deal jarenlang met de inhoud van Walla hebben kunnen bemoeien. Het bewijs in deze zaak lijkt sterk te zijn, omdat deze deal daadwerkelijk zou zijn uitgevoerd.

De kroongetuigen in deze omkopingszaak zijn drie voormalige medewerkers van Netanyahu. In zijn toespraak zei Netanyahu dat het helemaal niet om omkoping gaat, omdat er geen geld mee gemoeid was.

Dure cadeaus

Een van de andere corruptiezaken lijkt wat op de Bezeq-zaak. Netanyahu zou de uitgever van de krant Yedioth Ahronoth hebben beloofd de concurrerende krant Israel Hayom met regelgeving dwars te zitten, in ruil voor positieve berichtgeving.

De derde zaak draait om het aannemen van dure cadeaus, ter waarde van bijna een kwart miljoen euro, van vermogende kennissen in de VS en Australië. Als tegenprestatie zou Netanyahu onder meer hebben geprobeerd een belastingvrijstelling te verlengen, maar dat lukte hem niet. Ook zou hij een van de kennissen hebben geholpen een nieuw Amerikaans visum te krijgen.