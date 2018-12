Vervroegde verkiezingen in Israël vanwege dienstplichtwet

Israël krijgt vervroegde verkiezingen in april, melden Israëlische media op gezag van een woordvoerder van premier Netanyahu. Oorspronkelijk waren de verkiezingen ruim een half jaar later gepland, in november.

Aanleiding voor de vervroeging is onenigheid binnen de coalitie over een nieuwe dienstplichtwet, die ultraorthodoxe joden verplicht het leger in te gaan. De groep is nu nog vrijgesteld van de dienstplicht.

Likud-leider Netanyahu, die bezig is met zijn vierde termijn als premier, heeft met zijn coalitie een minimale meerderheid van 61 in het 120-koppige parlement. Maar naar verluidt gaan meerdere parlementariërs van coalitiepartijen tegen de dienstplichtwet stemmen, waardoor met de huidige verhoudingen in het parlement een meerderheid voor de wet allerminst zeker is.

"De coalitieleiders hebben eenstemmig besloten het parlement te ontbinden en een nieuwe verkiezing uit te roepen in april", zegt de woordvoerder van Netanyahu..

Eerdere crisis

Vorige maand viel het Israëlische kabinet al bijna. Toen speelde onderwijsminister Bennett van partij Joods Huis hoog spel om de vrijgekomen defensiepost te bemachtigen. Hij dreigde met opstappen als hij de post niet zou krijgen.

Netanyahu wees hem af en werd zelf minister van Defensie, zoals hij ook naast het premierschap de post Buitenlandse Zaken bemant. Bennett bleef aan.