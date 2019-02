Politici spreken achterban over aanstaande stembusgang

Voor de leden van GroenLinks wordt het in de IJsselhallen in Zwolle een drukke dag. Ze moeten een nieuwe partijvoorzitter kiezen en het Europese verkiezingsprogramma vaststellen. Verder wordt de campagne van de Statenverkiezingen afgetrapt en staan er zeker vier toespraken gepland.

Aan het eind van de congresdag is de speech van partijleider Klaver, waarschijnlijk rond 16.30 uur. GroenLinks verwacht dat er zo'n 2000 partijleden en sympathisanten zullen komen.

Rondleiding

Bij Forum voor Democratie verwachten ze ook een vol huis op de ledendag in de hal van de Tweede Kamer in Den Haag. Om veiligheidsredenen mogen er niet meer dan 500 mensen komen, dus belangstellenden wordt gevraagd om zich snel aan te melden.

Partijleider Baudet en Kamerlid Hiddema zullen een rondleiding verzorgen en de twaalf lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen stellen zich voor. De ledendag begint om 10.00 uur en eindigt met een borrel om 16.00 uur.

SGP

De SGP stelt het congres in Amersfoort geheel in het teken van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur spreekt partijleider Van der Staaij. Zijn toespraak, net als die van GroenLinks-voorman Klaver, is live te volgen op NPO Politiek.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart nemen de activiteiten van de politieke partijen toe. Vorige week waren de partijcongressen van het CDA en de ChristenUnie, deelde PVV-leider Wilders flyers uit in Enschede en was SP-leider Marijnissen met haar vader Jan op een ledenbijeenkomst in Oss, de bakermat van hun partij.