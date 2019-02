Franse bonden en media zien KLM-baas Pieter Elbers als kamikazepiloot

Vanuit Frankrijk wordt er vooral op gewezen dat Ben Smith, de topman van de holding Air France-KLM, de baas wil zijn van het héle bedrijf. Hij leidt het bedrijf sinds vorig jaar en is Canadees, zijn voorgangers waren Fransen. Hij leidt het bedrijf op Angelsaksische wijze en gaat na het werk wel eens een biertje drinken met collega's: een revolutie voor de soms nogal stijve Franse bestuurders.

Onder het Franse personeel wordt hij gewaardeerd. Salarisconflicten zijn onder zijn hoede bijgelegd (met meer geld). Voor het eerst in lange tijd dreigen geen stakingen.

Niet Air France, niet KLM, maar Air France-KLM

Smith kijkt neutraal naar het bedrijf, maar dan wel naar het totále bedrijf. Hij is niet aangesteld als topman van Air France, maar als topman van Air France-KLM.

"Ben Smith wil meer integratie van de groep als geheel. Hij wil dat beslissingen over de vloot, over de vluchten en over de klanten worden genomen op groepsniveau", aldus Fabrice Gliszczynski, hoofdredacteur van zakenkrant La Tribune.

Onderhandelingen over de aankoop van toestellen en over het sluiten van allianties, moeten volgens Smith niet meer gescheiden gebeuren door Air France en door KLM. Dat wordt gezien als een logische stap. De Canadees wil Air France KLM als geheel in veilig vaarwater brengen, met de moordende concurrentie in de luchtvaartindustrie. En daarvoor wil hij als topman wel de touwtjes in handen hebben.

'Abnormaal van KLM'

Smith wil dan ook graag toetreden tot het bestuur van KLM. Maar dat wordt door de Nederlanders tot op de dag van vandaag tegengehouden. "Wij vinden dat abnormaal van KLM", zegt Christophe Malloggi, vakbondsleider bij Air France. "Als je samen een holding vormt, is het logisch dat Smith ook een zetel heeft in de top van KLM."

Waar vorige ceo's van de luchtvaartmaatschappij wellicht neigden naar Frans chauvinisme, kan de Canadees met zijn Angelsaksische stijl daarvan niet worden beschuldigd. Smith weet dat de Nederlanders de laatste jaren betere financiële resultaten boekten dan hun Franse collega's. Hij heeft er geen belang bij om de Nederlandse winstmachine in gevaar te brengen.