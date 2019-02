'Gekke' zeekoetsterfte wordt onderzocht op de snijtafel

Onderzoekers proberen de massale sterfte van zeekoeten in Nederland te verklaren. Daarvoor worden 124 overleden vogels onder de loep genomen op de snijtafel."Alles wat we kunnen zien aan die vogels onderzoeken we nu", zegt Mardik Leopold van de Wageningen Universiteit.

Hebben ze plastic gegeten, gif binnengekregen, een ziekte opgelopen of was er voedselschaarste? De wetenschappers hopen in de aangespoelde zeekoeten het antwoord te vinden. Want het is uitzonderlijk dat er in een paar weken tijd zo'n 20.000 zijn omgekomen.

In een lab in Utrecht gingen onderzoekers vandaag met de aangespoelde zeekoeten aan de slag: