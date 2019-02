Zeekoeten Noordzee sterven massaal, oorzaak nog onbekend

De afgelopen weken zijn ruim 20.000 zeekoeten doodgegaan. "Dat is veel", zegt onderzoeker Mardik Leopold van de Wageningse universiteit. "Zo'n massale sterfte kennen we alleen uit de jaren 80 en 90."

Dagelijks wordt er op elke kilometer strand langs de Nederlandse kust zo'n dode vogel gevonden. En dagelijks worden tientallen zieke, magere en ernstig verzwakte dieren bij de vogelasiels langs de kust binnengebracht. "Er is sprake van een alarmfase."

De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, al wordt er wel gezocht naar een verklaring.

Plastic of paraffine?

Speelt de containerramp in de Waddenzee - waardoor plastic, piepschuim en mogelijk gif in het zeewater terechtkwam - misschien een rol? Of hebben vogels wellicht gegeten van paraffine die op de stranden is aangetroffen?

Onderzoeker Leopold noemt het opvallend dat deze massale vogelsterfte alleen in Nederland voorkomt. "Dit doet zich voor van Schiermonnikoog tot Zeeland. Uit Duitsland en België krijgen we dit soort meldingen niet."

De zieke dieren hebben ook bloed in hun ontlasting. "Doordat ze lijden aan extreme verhongering, 'eten' ze hun organen op", zegt de onderzoeker. Daarom redden de beesten het in de opvang ook niet meer.