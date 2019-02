Rusland: gesprekken MH17 geen erkenning aansprakelijkheid

Dat Rusland met Nederland en Australië aan tafel wil om te praten over de ramp met de MH17 betekent nadrukkelijk niet dat de Russen daarmee aansprakelijkheid aanvaarden. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, noemde speculaties daarover vandaag "fantasie".

Vorige week werd bekend dat er op diplomatiek niveau wordt onderhandeld over mogelijke besprekingen. De drie betrokken landen zijn optimistisch over de kans dat die er daadwerkelijk komen.

De insteek voor de gesprekken loopt echter sterk uiteen. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de staatsaansprakelijkheid van Rusland. Maar volgens Zacharova heeft Rusland alleen met besprekingen ingestemd omdat Nederland en Australië in een diplomatiek schrijven hebben laten weten dat "het hele spectrum van onderwerpen" betreffende het onderzoek naar de ramp ter tafel kan komen.

Oekraïne

Nederland en Australië stelden Rusland vorig jaar aansprakelijk, omdat het internationale onderzoeksteam JIT stelt dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne is neergehaald met een Russische raket, die werd gelanceerd door een Russische installatie.

De Russen willen vooral praten over de rol van Oekraïne. Hoewel er een oorlog gaande was, heeft dat land het luchtruim destijds niet gesloten. Zij willen het ook hebben over de manier waarop het JIT is omgesprongen met door Rusland geleverde informatie, waarvan de onderzoekers overigens hebben gezegd dat die weinig heeft bijgedragen.

Rusland heeft vanaf het begin ontkend dat het iets met de ramp met de MH17 te maken heeft.