Nederland en Australië: we praten met Rusland over aansprakelijkheid MH17

Nederland en Australië hebben diplomatieke contacten met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 in de zomer van 2014. "Die contacten lopen in positieve sfeer", zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. "Het is van belang dat de Russische Federatie bij ons aan tafel komt om te praten over het verwijt dat wij ze maken."

Het ministerie wil niet veel informatie kwijt over de gesprekken "om de vertrouwelijkheid van het proces niet te schaden". Maar het gaat de goede kant op en de hoop bestaat dat de officiële onderhandelingen snel kunnen beginnen. "We hebben er toenemend vertrouwen in dat we binnenkort met de Russen om de tafel gaan", zegt een woordvoerder. Dat gesprek zou in Wenen kunnen plaatsvinden.

"Dit is een goede zaak. Het is belangrijk dat ze nu aan tafel gaan", zegt nabestaande Piet Ploeg, bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17. "Nederland moet wel met Rusland gaan praten om ze aansprakelijk te kunnen stellen."

Staatsaansprakelijkheid

Ploeg denkt dat veel nabestaanden blij zijn met het nieuws. "Ik verwacht dat de reactie bij veel nabestaanden is: 'Hè, hè, er wordt eindelijk gesproken.' Vooral aangezien minister Blok nog maar een maand of twee geleden zei dat er geen gesprek mogelijk was, dat het moeilijk was om Rusland aan tafel te krijgen. Dat er nu wel een afspraak is, is goed."

Onderwerp van gesprek is de zogenoemde 'staatsaansprakelijkheid'. Dat staat los van het strafrechtelijk onderzoek. Nederland en Australië stelden Rusland in mei vorig jaar aansprakelijk voor schade ten gevolge van het neerhalen van het vliegtuig.

De aansprakelijkstelling door het kabinet volgde op de bevindingen van het internationale Joint Investigation Team (JIT). Dat concludeerde dat de Buk-raket waarmee MH17 is neergehaald afkomstig was van een installatie van een brigade van het Russische leger.

'Toeschietelijker'

Blok: "Wij zijn heel helder geweest dat Rusland een heel zwaar militair middel heeft geleverd waardoor 298 onschuldige mensen hun leven hebben verloren." De claim van Nederland en Australië is dus gebaseerd op de conclusie dat de raket vanuit Rusland naar Oekraïne is vervoerd. Het gaat bij deze onderhandelingen niet over de vraag of Rusland verantwoordelijkheid draagt voor het neerhalen van vlucht MH17.

Ploeg verwacht ook niet dat Rusland zich daar snel over zal uitlaten. "We moeten afwachten wat eruit komt en het zou fijn zijn als Rusland wat toeschietelijker is over haar verantwoordelijkheid, maar het zou wel een hele grote draai zijn als ze opeens zeggen: 'wij hebben het gedaan, sorry'."