Moskou: MH17-gesprek moet vooral over rol Oekraïne gaan

Rusland is van harte bereid met Nederland en Australië om de tafel te zitten om te praten over de ramp met de MH17 in 2014. De Russen willen het echter over iets heel anders hebben dan wat minister Blok van Buitenlandse Zaken voor ogen heeft.

De Russische onderminister Groesjko van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er besprekingen worden voorbereid, maar anders dan de Nederlanders en de Australiërs wil hij de rol van Oekraïne daarin ter sprake brengen. Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de ramp. De Russen klagen al sinds het begin dat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van de 298 inzittenden en dat Oekraïne, waar de Boeing van Malaysia Airlines neerstortte, buiten beeld blijft.

Luchtruim niet gesloten

Groesjko noemt als voorbeeld dat het de Oekraïners niet wordt aangerekend dat zij nooit ruwe radargegevens ter beschikking hebben gesteld aan de onderzoekers van de ramp. Rusland vindt het ook onverteerbaar dat het feit dat Oekraïne het luchtruim niet heeft gesloten terwijl er een oorlog aan de gang was, nauwelijks een rol lijkt te spelen.

Nederland en Australië willen het juist hebben over de aansprakelijkheid van Rusland. Volgens het internationale onderzoeksteam JIT is de MH17 neergehaald met een Buk-raket die vanuit Rusland is overgebracht naar het strijdgebied van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. "Wij zijn helder geweest dat Rusland een heel zwaar militair middel heeft geleverd waardoor 298 onschuldige mensen hun leven hebben verloren", zei Blok gisteren.

Nederland en Australië hebben Rusland in mei vorig jaar op basis van de bevindingen van het JIT formeel aansprakelijk gesteld.