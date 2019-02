HEMA doet plastic wegwerpartikelen in de ban

HEMA gaat verduurzamen. Nog dit jaar verdwijnen de plastic roerstaafjes, wattenstaafjes, confetti en rietjes uit de schappen. Ze worden vervangen door producten, die bijvoorbeeld zijn gemaakt van papier of metaal.

Daarmee hoopt de HEMA een stap te zetten in de strijd tegen schadelijk plastic zwerfvuil.

Het vervangen van de plastic wegwerpartikelen heeft de nodige tijd gekost. "Dat komt doordat we op een zorgvuldige manier de nieuwe producten hebben ontworpen en getest,", zegt Marry Jansen van HEMA.

De kartonnen wattenstaafjes zijn inmiddels al in verschillende filialen verkrijgbaar. In het najaar moeten ook de milieuvriendelijker rietjes te koop zijn. "Wanneer dat precies is, zal per filiaal verschillen," zegt Jansen. "Eerst moeten de bestaande voorraden nog worden verkocht. Want die willen we niet uit de winkels halen en vernietigen."

Gerecycled plastic

Niet alleen de plastic wegwerpartikelen hebben de aandacht, ook plastic producten voor regelmatig gebruik moeten duurzamer worden. "Zoals plastic bakjes bijvoorbeeld. In 2025 moeten zoveel mogelijk van dat soort producten van gerecycled plastic of bioplastic zijn gemaakt."

Door klanten wordt ook steeds vaker naar duurzamer producten gevraagd, zegt Jansen. "Dat horen we via sociale media, maar we lezen het ook in brieven die aan de directie worden gestuurd. Mensen vinden echt dat we daar een rol in moeten spelen. Wij zijn er voor iedereen, maar mensen vinden dat wij ook een beetje ván iedereen zijn. En daarom verwachten ze stappen van HEMA op dit gebied."

Europees verbod

Met de nieuwe producten loopt HEMA vooruit op een Europees besluit over een verbod op wegwerpplastic, dat mogelijk in 2021 ingaat. Ook bedrijven als McDonald's willen daar niet op wachten. De fastfoodketen maakte vorig jaar bekend dat het in de loop van dit jaar geen plastic rietjes meer zal gebruiken. Wat ervoor in de plaats komt, is nog niet bekend.