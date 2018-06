McDonald's stopt met plastic rietjes maar heeft nog geen alternatief

Fastfoodketen McDonald's geeft vanaf volgend jaar in Nederland geen plastic rietjes meer bij de milkshakes, frisdranken en sappen. Wat daarvoor in de plaats komt, is nog niet bekend.

"We willen graag voor het eind van dit jaar een keuze maken", zegt een woordvoerder. Opties zijn papieren rietjes of tuitjes zoals bij koffiebekers.

Eerder vandaag werd bekend dat de filialen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland overstappen op papieren rietjes. Dit gebeurde na politieke en publieke druk om de hoeveelheid afval te verminderen.

Wereldwijd niet verbannen

In verreweg de meeste landen worden de rietjes voorlopig nog in de bekers gestoken. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van McDonald's stemde eind mei slechts 8 procent voor het idee om ze wereldwijd te verbannen.

Het plan was ingediend na kritiek van een milieu-organisatie die zegt dat de rietjes grote impact hebben op de natuur. Een petitie tegen het gebruik van de plastic rietjes is online door een half miljoen mensen ondertekend.

Veel plastic komt in de zee terecht, waar er dieren dood door gaan.