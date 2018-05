McDonald's gaat plastic rietjes niet verbannen uit restaurants

Fastfoodgigant McDonald's is niet van plan om wereldwijd plastic rietjes uit hun restaurants te verbannen. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemde slechts 8 procent voor het idee om de plastic rietjes uit te bannen.

Het plan was ingediend na kritiek van een milieu-organisatie die zegt dat de rietjes grote impact hebben op de natuur. Een petitie tegen het gebruik van de plastic rietjes is online door een half miljoen mensen ondertekend.

'Onnodig'

Een aandeelhouder die het voorstel voor het rietjesverbod indiende had als argument dat de maatregel goed zou zijn voor McDonald's' reputatie. Desondanks heeft dat McDonald's niet weten te overtuigen. Het bedrijf zegt dat de maatregel onnodig en overbodig is.

In sommige landen gebruikt het fastfood-restaurant al geen plastic rietjes meer. Zo werd deze week bekend dat McDonald's vanaf september de plastic rietjes in al zijn Brusselse restaurants gaat vervangen door kartonnen exemplaren. Ook is het bedrijf van plan om dat in heel het Verenigd Koninkrijk te doen. Daar wordt nu al mee geƫxperimenteerd. Of er ook in Nederland plannen zijn, is niet bekend.