Griend in Thailand dood door 80 stukken plastic in maag

Dierenartsen in Thailand hebben in de maag van een griend tachtig plastic zakken gevonden. Het plastic woog bij elkaar acht kilo. Het dier overleefde een reddingsactie die vijf dagen duurde niet.

De griend werd maandag uitgeput gevonden in een kanaal in het zuiden van Thailand. Vrijdag spuugde het dier al vijf plastic zakken uit en overleed kort daarna, melden de Thaise autoriteiten. Na de autopsie van het dier werden nog eens zo'n tachtig zakken en andere stukken plastic gevonden in de maag van het dier.

Volgens de Thaise kustwacht dacht de walvis waarschijnlijk dat het plastic eten was. "Al dat plastic maakte de walvis ziek en leidde ertoe dat het dier niet meer naar eten kon jagen", zegt het hoofd van de kustwacht.

Grootverbruik

Thailand is een van de grootste gebruikers van plastic tasjes ter wereld. Elk jaar komen grote aantallen zeedieren als gevolg van het plastic op zee om het leven. De Thaise autoriteiten hebben om die reden campagnes geïntroduceerd om mensen ervan te overtuigen minder plastic tasjes te gebruiken en te gaan voor herbruikbare tassen.

Elk jaar komt er zo'n acht miljoen ton aan plastic in de zee├źn en oceanen terecht, bleek in december uit onderzoek van de Verenigde Naties. Het gaat dan niet alleen om tassen, maar bijvoorbeeld ook om flesjes, verpakkingen en andere rommel. De VN zegt dat het bedreigend en zelfs dodelijk is voor het leven in zee. Het plastic bereikt ook de menselijke voedselketen.