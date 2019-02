Rode Kruis wil dat Nederland VN-kernwapenverdrag ondertekent

"Een van de jongens zegt: nee, ik wil liever sterven", zegt Van Deinse. "Het is zeker een heftig filmpje. Maar de effecten van een kernwapen zijn ook heel heftig. Het is iets wat je soms niet beseft, als daar de discussie over gaat. Daarom vinden we het belangrijk om het te laten zien. Onze hulpverleners in Japan zijn na de kernramp in 1945 nog altijd bezig met het helpen van mensen. Omdat ze kanker krijgen, of kinderen geboren worden met mutaties. Hulp blijft nodig."

Geen hulp mogelijk

Volgens Van Deinse is hulpverlening na een kernaanval vrijwel onmogelijk. Mensen in de wijde omgeving worden getroffen door extreme hitte, schokgolven en straling. "Bij zo'n ramp kunnen we niet helpen. De hulpverleners kunnen die kant niet eens op, door die straling."

Ook wijst de hulporganisatie op de milieugevolgen van een nucleaire aanval, door de grote hoeveelheden roet die in de dampkring terechtkomen. Dat kan leiden tot mislukte oogsten, dalende temperaturen en honger.

Het Rode Kruis komt nu met dit thema omdat het veel in het nieuws is. Zowel de Verenigde Staten als Rusland trokken zich begin deze maand terug uit het uit de Koude Oorlog stammende INF-verdrag. In dat verdrag uit 1987 staat dat het ontwikkelen van kruisraketten met een reikwijdte tussen de 500 en 5500 kilometer verboden is.

Joint Strike Fighter

Kort voordat de VS en Rusland zich terugtrokken uit het verdrag zei de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dat het aantal nieuwe kernwapens en de toegenomen spanningen tussen landen met kernwapens een groot risico voor de internationale veiligheid zijn. De AIV adviseerde Nederland de kwestie bij de VN aan te kaarten.

Na het advies van de AIV meldde Rob Jetten (D66) dat zijn partij tegen het uitrusten van de nieuwe Joint Strike Fighter met kernwapens blijft. CDA-buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert zei daarna dat Nederland zich moet houden aan de nucleaire taak van de NAVO, en de optie moet behouden om de nieuwe F-35 uit te rusten met kernwapens.