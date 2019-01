Adviesraad slaat alarm om kernwapens en vraagt om actie

Volgens de raad bestaat het risico dat meer landen kernwapens krijgen.

Nu beschikken de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Israël, Pakistan, India en Noord-Korea over een nucleair vernietigingsarsenaal. Volgens de raad werken al deze landen aan modernisering van hun wapens en zijn ze meer bezig met de 'afschrikking' in plaats van het initiatief te nemen tot beheersing en vermindering.

Dat Trump twijfel heeft gezaaid over de Amerikaanse rol in de NAVO en bescherming van grondgebied in Europa maakt de situatie niet eenvoudiger. Nederland moet in de NAVO pleiten voor een dialoog met Rusland en China, schrijft de raad, die vindt dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat ooit weer een kernwapen wordt ingezet.

Nucleaire taak

Ontwapenen is belangrijk, maar vanwege de veiligheid moet Nederland volgens de raad de nucleaire taak van de F-16-straaljager wel voortzetten met de F-35. De Tweede Kamer is daar tegen.

In 2017 stemden 122 landen in de VN vóór een kernwapenverbod. Maar omdat er geen kernwapenstaten meededen heeft dat verdrag vooral symbolische waarde.