'Tusk was woedend over onofficiële gesprekken over Turkijedeal'

EU-topman Donald Tusk was woedend over de onofficiële gesprekken die premier Rutte en bondskanselier Merkel in 2016 voerden met Turkije over vluchtelingen en migratie. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een aflevering van de BBC-documentaireserie Inside Europe: Ten Years of Turmoil, die morgen wordt uitgezonden.

De gesprekken met Turkije leidden in maart 2016 tot de EU-Turkijedeal, waarmee onder meer werd afgesproken dat Turkije Syrische vluchtelingen zou terugnemen in ruil voor 3 miljard euro van de EU. Het doel was te voorkomen dat opnieuw veel vluchtelingen de oversteek over de Middellandse Zee zouden wagen.

In de serie zou Tusk zeggen dat hij bang was dat de afspraken met Turkije zouden leiden tot "een catastrofe". Ook blijkt volgens The Guardian dat Merkel en Rutte akkoord gingen met vrijwel alle eisen van de Turken. "Ik beschouwde het als een win-win-deal", zou de toenmalige Turkse premier Davutoglu hebben gezegd tegen de documentairemakers.

'Grap'

Ook Rutte komt aan het woord in de aflevering. Hij zou gezegd hebben dat hij "het gevoel had dat de vluchtelingenstroom ingedamd zou worden" door de directe gesprekken met Turkije. De voorzitter van de Europese Raad was beduidend minder enthousiast: "Mijn reactie was: is dit een grap? Dit zou een catastrofe worden", citeert The Guardian Tusk.

Ook lijkt Tusk te suggereren dat hij zich gepasseerd voelde door de Duitse bondskanselier en de Nederlandse premier. "Ik kon niet geloven dat dit waar was. Dit waren mijn meest naaste partners", zou Tusk zeggen in de docu. De Italiaanse oud-premier Renzi heeft naar verluidt nog altijd het gevoel dat de ontmoeting "met Mark en Angela zonder Donald" een vergissing was.

De aflevering van Inside Europe: Ten Years of Turmoil over migratie wordt morgen om 22.00 uur uitgezonden op BBC 2.