De politieke strijd achter miljardair Bezos' ruzie met een roddelblad

De rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, beschuldigt de uitgever van tabloid The National Enquirer van afpersing. Hij suggereert dat er een politiek motief is voor de vermeende chantage. Wat is er bekend over dit tijdschrift en de uitgever American Media Inc. (AMI)?

"Je kunt wel zeggen dat dit blad de schrik is van menig Amerikaanse celebrity", zegt correspondent Wouter Zwart. The National Inquirer is een roddelblad dat carrières kan maken of breken. Volgens Zwart is het vergelijkbaar met entertainmentbladen Privé en Story in Nederland. "Maar dan zijn die nog iets netter."

De affaire tussen Bezos en actrice Lauren Sanchez was een geliefd onderwerp voor het Amerikaanse blad. Fotografen volgden het tweetal stiekem tijdens de geheime uitstapjes van het koppel. Vlak voordat het roddelblad er een artikel over ging publiceren, maakte Bezos de scheiding met zijn vrouw wereldkundig via Twitter.

Ruzie tussen Trump en Bezos

De Amazon-oprichter liet vervolgens onderzoeken of er een politiek spel gespeeld wordt. Want AMI, de uitgeverij achter The National Inquirer, heeft in het verleden toegegeven president Trump een hand boven het hoofd te houden. En Trump en Bezos zijn verwikkeld in een conflict.

Bezos is namelijk de eigenaar van The Washington Post. Deze gerenommeerde krant is erg kritisch over Trump en zit bovenop het Rusland-onderzoek. "Ze zijn journalistiek agressief tegen Trump", zegt Zwart. "En hij probeert de krant in een kwaad daglicht te stellen. Door te zeggen dat het praktisch de Bezos Daily is; dat de redacteuren alleen maar doen wat de baas wil."