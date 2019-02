Charly T. (17) drie maanden langer vast in Spanje

Tegen de Noord-Hollander is vier jaar gevangenisstraf plus één jaar ondertoezichtstelling geëist. Er is nog geen inhoudelijke behandeling van zijn zaak geweest, dus hebben zijn advocaten nog geen verweer kunnen voeren. Wanneer zijn zaak dient is nog onduidelijk. Waarschijnlijk duurt dat niet lang meer, zeggen bronnen.

In Spanje liggen ontuchtzaken politiek gevoelig. Er is een wet in de maak waarbij seks zonder expliciete instemming wordt aangemerkt als verkrachting.

Verdachten kunnen op basis van verklaringen zonder steunbewijs veroordeeld worden, zegt advocate Rachel Imamkhan, die de jongen verdedigt. Eerder stond zij Romano van der Dussen bij, die 12,5 jaar onterecht vastzat in Spanje.