Advocaat: de grondrechten van Charly T. zijn geschonden

De advocaten van de Nederlandse Charly T. (17) vinden dat de grondrechten van de tiener in Spanje niet goed zijn beschermd. "Het is een onbegrijpelijke beslissing van de Spaanse rechter om T.'s voorarrest niet te schorsen zodat hij in Nederland zijn proces kan afwachten", zegt een van zijn advocaten, Rachel Imamkhan.

De 17-jarige scholier zit al zes maanden in hechtenis op verdenking van aanranding van twee Britse meisjes van 12 en 14. Volgens de advocaten zijn de rechten van T. geschonden omdat er tijdens onderzoeken en bij het opnemen van de aanklacht geen goede tolken aanwezig zijn geweest.

Ook zouden tijdens het verhoor vragen onjuist vanuit het Spaans in het Engels vertaald. Daarbij is T. in de eerste weken van zijn arrest niet bijgestaan door een advocaat. Ook is hij volgens zijn advocaten niet gewezen op zijn zwijgrecht.

Imamkhan wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken extra onafhankelijk onderzoek doet naar de zaak. Ze vindt dat er een vertrouwensadvocaat aangesteld moet worden om onderzoek te doen naar het proces tot op heden.

In de buurt

De andere advocaat van T., Robert Malewicz, vindt dat T. naar Nederland moet worden gebracht. "Hij kan worden vastgehouden onder door Spanje te bepalen strenge voorwaarden, maar dan is hij wel in de buurt van zijn familie."