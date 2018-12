Charly (17) zit met Kerst in Spaanse cel vanwege beschuldiging wangedrag

"Ik had nooit gedacht dat dit me kon overkomen", zegt Charly. "Toen ik op het politiebureau zat dacht ik: dit meen je niet. Dit kan niet. Dit is zo onzinnig. Naar omstandigheden gaat het goed, maar het is zwaar de feestdagen in een ander land moet doorbrengen waar je met niemand kunt praten."

"Ik spreek wel een beetje Spaans. Maar het is raar om zover weg van je familie te zijn. Juist nu. Ik zit hier deze dagen als een gedeprimeerde sukkel. Het is heel zwaar."

Bal ligt bij Spanje

De beslissing of Charly zijn proces in Nederland kan afwachten moet Spanje nemen, zegt de woordvoerder van de Nederlandse ambassade. Volgens haar spelen er vaker vergelijkbare zaken rond minderjarige Nederlanders in Spanje, al is de zaak rond Charly een uitzondering.

"Jaarlijks bezoeken zo'n 3,7 miljoen Nederlanders Spanje, onder wie veel minderjarigen. Een kleine groep komt in aanraking met politie en justitie. De meesten komen snel weer vrij. Soms met een boete en soms moeten ze later terugkomen."

Morgen vertrekt vader Marco opnieuw naar Spanje, om in ieder geval Tweede Kerstdag bij zijn zoon te zijn.