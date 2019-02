Hooggerechtshof VS houdt abortuswet af

Het Amerikaanse Hooggerechtshof blokkeert voorlopig een strengere abortuswet van de staat Louisiana. Zolang de zaak onder de rechter is, zal de wet daardoor niet van kracht worden.

Het tijdelijke bevel wordt gezien als een belangrijke indicator van hoe het hof zal omgaan met het controversiƫle onderwerp, nu conservatieve rechters in de meerderheid zijn. Opvallend genoeg stemde opperrechter Roberts mee met zijn progressieve collega's; in een soortgelijke zaak oordeelde hij enkele jaren geleden juist tegenovergesteld.

De wet uit Louisiana, die in 2014 werd aangenomen door Republikeinse politici, maakt het werk voor abortusartsen in de staat moeilijker. Volgens critici van de wet zouden twee van de drie klinieken in de staat erdoor moeten sluiten.

Swingvote

Voorstanders van strengere abortusregels hopen vaker gelijk te krijgen van het Hooggerechtshof sinds het vertrek van de gematigde rechter Kennedy. Hij werd door president Trump vervangen door de conservatief Kavanaugh, die vond dat de wet van kracht mocht worden.

Opperrechter Roberts lijkt nu de rol van 'swingvote' te hebben overgenomen. Roberts heeft zich in het verleden negatief uitgelaten over het radicaal omgooien van staande vonnissen, zoals de uitspraak in Roe v. Wade, die in 1973 abortus legaliseerde.

Het hof heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over de grondwettelijkheid van de wet uit Louisiana. Mogelijk wordt die zaak in oktober op de agenda gezet, als het Hooggerechtshof aan een nieuwe zittingsperiode begint.