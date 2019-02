Eén land, twee leiders: heeft Guaidó wel wat aan die internationale erkenning?

Kant kiezen

De erkenning van oppositieleider Guaidó is een unieke situatie. De oppositie van Venezuela heeft namelijk een democratisch verkozen meerderheid in het parlement, maar is later buitenspel gezet. Dat geeft behalve een humanitaire of ideologische reden ook een "constitutionele reden" om Guaidó te steunen, zegt Jan Melissen van Clingendael en de Universiteit Leiden. "De EU-landen steunen een zuiver democratisch proces."

Wel vaker worden regimes politiek gezien verworpen, maar het blijft diplomatiek gevoelig om te tornen aan de soevereiniteit van landen. Een regime kan nog zo slecht zijn, dat is vaak geen juridische basis om de tegenpartij te steunen. "Je kunt niet willekeurig een kant kiezen", zegt Melissen. Al is het maar omdat er bijvoorbeeld in burgeroorlogen aan beide kanten van de strijd misdaden worden begaan. Een recent voorbeeld was de erkenning van de coalitie tegen de Syrische president Assad in 2012. Die bleek behalve ernstig verdeeld ook ideologisch en qua oorlogsvoering vaak niet in de haak. Assad is "tegen de verwachting in" inmiddels weer aan de macht.

Bemoeienis met dictatoriale leiders wordt vaak ingegeven door geopolitieke belangen, in met name de olie, zegt Melissen. "Daarom zie je veel meer bemoeienis in het Midden-Oosten, maar blijven dictatoriale leiders in Azië vaker buiten schot."