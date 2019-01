VS legt sancties op aan Venezolaanse staatsoliebedrijf

De VS heeft sancties afgekondigd tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA. Vanaf nu zijn de rekeningen van het bedrijf in Amerika bevroren en is het Amerikanen niet meer toegestaan te handelen met het bedrijf.

Met de sancties verhoogt president Trump de druk op zijn Venezolaanse ambtgenoot Maduro. Het Zuid-Amerikaanse land heeft momenteel twee mensen die aanspraak maken op het presidentschap: Maduro en oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf vorige week woensdag uitriep als president.

Onder Maduro is Venezuela afgegleden tot een land met grote voedselschaarste en een torenhoge inflatie. Het gekozen parlement is door Maduro op een zijspoor gezet.

De VS was een van de eerste landen die Guaidó erkenden als de legitieme president. Maduro verbrak toen meteen alle banden met de VS en droeg Amerikaanse diplomaten op binnen 72 uur het land te verlaten.

'Maduro kan volk niet meer plunderen'

"Het bevriezen van de rekeningen van de PDVSA zal het doorsluizen van de bezittingen van het Venezolaanse volk door Maduro voorkomen", zei de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin over de nu ingestelde sancties.

Volgens hem worden de sancties pas opgeheven als de macht in het land is overgeheveld naar Guaidó. Trumps veiligheidschef Bolton zei dat Maduro "zijn volk nu niet meer kan plunderen".

Olie is een belangrijke inkomstenbron van Venezuela en als het gaat om olie-inkomsten is het land zwaar afhankelijk van de VS. Venezuela exporteert ruim 40 procent van de PDVSA-olie naar Amerika. De verwachting is dat de sancties het regime-Maduro daardoor hard zullen raken.

EU-ultimatum

Gisteren zei Maduro, die zijn legertop nog achter zich heeft en wordt gesteund door onder meer Rusland, China en Turkije, in een interview met CNN Türk nog wel open te staan voor een gesprek met Trump. Hij noemde een ontmoeting "onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk".

De EU heeft Maduro opgeroepen binnen acht dagen presidentsverkiezingen uit te schrijven, anders zal ook Europa Guaidó als president erkennen.

Maduro noemde dat ultimatum onbeschaamd. "Niemand kan ons een ultimatum stellen. Venezuela is niet gebonden aan Europa."