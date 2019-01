Maduro bereid met Trump te praten over Venezuela, wijst EU-ultimatum af

De Venezolaanse president Maduro zegt open te staan voor een gesprek met de Amerikaanse president Trump. Hij noemde een ontmoeting met Trump in een interview met CNN Türk "onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk".

De VS was woensdag een van de eerste landen die oppositieleider Juan Guaidó erkende als de legitieme president van het Zuid-Amerikaanse land. Maduro verbrak toen meteen alle banden met de VS en droeg Amerikaanse diplomaten op binnen 72 uur het land te verlaten.

EU-ultimatum

De EU heeft Maduro opgeroepen binnen acht dagen presidentsverkiezingen uit te schrijven, anders zal ook Europa Guaidó als president erkennen.

Tegenover CNN Türk liet Maduro net als zijn minister van Buitenlandse Zaken gisteren weten dat internationale ultimatum af te wijzen. "Niemand kan ons een ultimatum stellen", zei hij. "Venezuela is niet gebonden aan Europa. Dit is een onbeschaamdheid."

Volgens Maduro heeft Guaidó de grondwet geschonden door zichzelf als leider uit te roepen. Rusland, China en Turkije steunen hem, waardoor er internationaal in onder meer de VN-Veiligheidsraad geen gezamenlijk standpunt is over de situatie in Venezuela.