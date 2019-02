Modellen genoemd in rechtszaak Fyre Festival, 'ze begaven zich op glad ijs'

Op het moment dat de modellen de aankondiging van Fyre Festival begin 2017 op Instagram plaatsten, konden ze niet weten dat de organisatie niet te vertrouwen was, vindt creatief strateeg en columnist Nadine Ridder. Dat bleek pas maanden later.

Je naam aan een merk verbinden heeft altijd bepaalde risico's, zegt Willemijn van Dolen, hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam. "Deze modellen zijn in zekere zin zelf ook een merk. Dan is het zakelijk niet bepaald handig als zo'n festival compleet ontspoort."

In de onlangs verschenen Netflix-documentaire Fyre: The Greatest Party That Never Happened leggen betrokkenen de schuld daarvoor bij Billy MacFarland, de bedenker van het Fyre Festival. Hij zit nu een celstraf van zes jaar uit voor fraude.

MacFarland verzamelde voor zo'n 26 miljoen dollar voor zijn 'luxefestival' op de Bahama's, dat in de praktijk bestond uit noodtenten, broodjes kaas en doorweekte matrassen. Zijn bedrijf is failliet verklaard en de curator wil weten wat er precies is gebeurd met ongeveer 1,5 miljoen dollar die IMG Models (van Bella Hadid en Hailey Baldwin) en DNA Model Management (van Emily Ratajkowski) ontvingen voor de promotie.