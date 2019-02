Protest gele hesjes in Maastricht tegen Rutte en de EU

In Maastricht hebben honderden mensen in gele hesjes gedemonstreerd. Ze protesteerden tegen premier Rutte en willen dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. De politie heeft een persoon aangehouden voor belediging, ook is iemand gewond geraakt door vuurwerk.

De Nederlandse gele hesjes kregen steun uit het buitenland. Zo waren er ook demonstranten uit Belgiƫ, Frankrijk en Duitsland. Ze liepen een route van zes kilometer door de stad die begon bij het MVV-stadion en eindigde bij het Plein 92. Veel demonstranten droegen anti-EU-spandoeken.

Het Verdrag van Maastricht

De organisatie koos voor Maastricht als locatie voor het protest omdat daar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd getekend, waarmee de Europese Unie werd opgericht.

Het protest in het regenachtige Maastricht verliep vreedzaam, al zijn rookbommen in de stoet afgestoken en was veel politie op de been. De organisatie had op 2000 deelnemers gerekend, maar dat aantal is niet gehaald.

Ook in Frankrijk weer gele hesjes

In Frankrijk zijn voor de twaalfde zaterdag op rij demonstranten in gele hesjes de straat op gegaan om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Deze week richt het protest in Parijs zich vooral op het geweld dat de politie tegen de demonstranten gebruikt. Sinds de protesten begonnen in november raakten zeker 2000 mensen gewond.

Gisteren oordeelde de hoogste rechter in Frankrijk dat de politie rubberkogels mag blijven gebruiken bij de protesten van de gele hesjes. Een mensenrechtenorganisatie spande een rechtszaak aan, omdat er veel mensen gewond raakten door de kogels. De rechter wees erop dat de demonstranten zich meerdere malen schuldig hebben gemaakt aan geweld en vandalisme.