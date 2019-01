Dode bij snelwegprotest gele hesjes vlak over Belgische grens

De burgemeester van Visé heeft de dood van het slachtoffer bevestigd. Volgens de eerste informatie was de chauffeur is meegenomen door de politie om te worden gehoord en te worden getest op het gebruik van drugs en alcohol. Nu melden meerdere media dat de vrachtwagen is doorgereden. Of dat bewust gebeurde of dat de aanrijding niet is opgemerkt door de chauffeur, is niet duidelijk.

De E25 vanuit Luik naar Maastricht is afgesloten, meldt de ANWB.

Eerdere acties

Eind december en begin januari blokkeerden actievoerders in gele hesjes de snelweg E25 bij de grens met Eijsden. Of bij het ongeluk bij Visé de weg geblokkeerd was, is niet duidelijk.